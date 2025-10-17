岩手県北上市和賀町岩崎新田の旅館「瀬美温泉」で露天風呂を清掃中に行方不明になった男性従業員（６０）とみられる遺体が１７日、現場近くで見つかった。

損傷が激しかったが、体形や着衣が男性に似ており、県警はクマに襲われて死亡したとみて身元や死因を調べる。

県警によると、１７日午前９時過ぎ、警察官や猟友会メンバーが露天風呂から北西に５０メートルの雑木林で遺体を発見。脇には体長約１・５メートルの成獣とみられるクマがおり、猟友会が駆除した。

市によると、旅館近くの川沿いで１３日朝にクマの目撃情報が寄せられていた。１４日から宿泊した５０歳代の会社員男性は「旅館で注意喚起の貼り紙を見て怖くなり、露天風呂に入るのを控えた。時間が違ったら自分が遭遇していたかもしれない」と声を震わせた。

日本ツキノワグマ研究所（広島県）の米田一彦所長は、７月に同市和賀町の住宅で女性がクマに襲われて死亡した事案の前後に民家の倉庫のコメがクマに食い荒らされる被害が相次いだことなどから、「人を恐れない個体が他にもいるおそれがある。クマが現れた際はＤＮＡを採るなどして、個体同士の関連や地域の状況を調べる必要がある」と指摘している。