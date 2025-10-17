22日、タレントや女優として活躍する磯山さやかのデビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（講談社）が10月22日、リリースされます。同作のカバーカットが公開されました。



【写真】磯山さやかさん「胸もまだまだ成長中です！」。マシュマロ美ボディは健在

カバーカットは、オーストラリア・ケアンズ郊外の邸宅テラスで撮影された一枚。レースランジェリー姿の磯山さんがデッキチェアにもたれ、リラックスした無防備な姿が印象的です。豊かなバストやむっちりとしたふとももといった彼女の代名詞でもある“マシュマロボディ”の魅力が最大限に引き出されています。裏カバーは、ケアンズのマーケットで撮影された笑顔のショットです。



写真集本編では、笑顔はじけるキュートなビキニ姿から、大人の魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして25周年ならではの大胆なショットまで、年齢を重ねてなお色褪せないヘルシーな色気が収められています。また12月5日には、「グラビアヒストリーPHOTO BOOK」やアクリルフィギュアスタンドなど5つの付録がついた豪華版も講談社より発売されます。



【磯山さやかさんプロフィール】

いそやま・さやか 1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍。プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、2025年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。