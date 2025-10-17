【義母、呼ばないで！！】私の感覚がヘンなの？職場で「ママ」呼び笑われ…＜第10話＞#4コマ母道場
ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？ 目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。
第10話 私ってもしかして……？【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さん、痛恨の極み……。パート先のみなさんが言うには、お嫁さんへの「ママ」呼びはかなり距離感が近くないと無理だとか。自分から見て本当の「ママ」ではない分、あだ名みたいなものだと感じるのですね。義理の親子という気を遣う関係性で、相手をあだ名で呼ぶとしたら……違和感を与えてしまっても仕方がありません。でも周りの人たちの言葉で後悔したお義母さん。ここからの行動が重要です！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第10話 私ってもしかして……？【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さん、痛恨の極み……。パート先のみなさんが言うには、お嫁さんへの「ママ」呼びはかなり距離感が近くないと無理だとか。自分から見て本当の「ママ」ではない分、あだ名みたいなものだと感じるのですね。義理の親子という気を遣う関係性で、相手をあだ名で呼ぶとしたら……違和感を与えてしまっても仕方がありません。でも周りの人たちの言葉で後悔したお義母さん。ここからの行動が重要です！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子