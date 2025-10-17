¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ð´é¤Ç¡×ËÌÀî·Ê»ÒàÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Â©»Òá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡Ö¶¦¤Ë¿É¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ç¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿àÂ©»Òá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬±é¤¸¤ë±«À¶¿å¥¿¥¨¤ÈÉ×¤ÎÑ£(Äé¿¿°ì)¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Î¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç(ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í)¤¬¥È¥¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤¬²óÉü¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿Ñ£¤Ï¡¢´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤ë¡£±«À¶¿å²È¤Î¼¡ÃË¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÃË¤Ï½ÐËÛ¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»°Ç·¾ç¤È¥¿¥¨¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤ÏÈÄ³À¤¬¡ÖÂçÀÚ¤ÊÊì¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö±«À¶¿å²È¤Ë»Ä¤ë¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Â©»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¶¦¤Ë¿É¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Öº£Ä«¤Ïµã¤±¤Þ¤·¤¿¡Á¡£Ñ£¤µ¤óÀÂ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°¦¾ð¿¼¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î¤³¤ÎÀè¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¾Ð´é¤Ç¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£