¡Ö»Í¼ê´Ñ²»¡×¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëà¤´Íø±×¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ï¤¡¡ª¤¤ÍÍ¡¼¡¢´Ñ²»ÍÍ¤¡¡¼¡×
¼ê¤È¼ê¤¬¡Ä´ñÀ×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿å¿À¤¤¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¶öÁ³µ¯¤³¤Ã¤¿à´ñÀ×á¤Î1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ö½¤ÅÍ¡ÊSHOOTO¡Ë¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¿å¿À¤¬¡ÖÀé¼ê´Ñ²»¡×¤Èµ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤â¤¦1¿Í¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î¼ê¤¬¿å¿À¤Î¼ê¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀé¼ê´Ñ²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»Í¼ê´Ñ²»¡Ê¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¡ª¤¤ÍÍ¡¼¡¢´Ñ²»ÍÍ¤¡¡¼¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿å¿À¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Î¡ÖSUBARU BRZ R&D SPORT¡×¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£