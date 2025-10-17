感染症情報です。

【写真を見る】【感染症】流行が異例の長引き...リンゴ病の患者数は27週連続の警報レベル インフルエンザ患者数は前の週より増加（山形）

定点医療機関で確認された最新のインフルエンザの患者数は前の週より１７人増加し２６人でした。

また、リンゴ病の患者数は依然として警報レベルとなっていて、県が注意を呼びかけています。

県衛生研究所によりますと、今月６日から今月１２日までに県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、前の週より１７人増加し、２６人でした。

一定点医療機関あたりでは０．６７人となっています。

保健所別では、置賜で１４人、山形市で６人村山と庄内で３人となっていて最上保健所を除く保健所管内で増加傾向となっています。

インフルエンザは感染力が強く、いったん流行が始まると、 短期間に多くの人へ感染します。

また、乳幼児や高齢の人など抵抗力の弱い人が感染すると重症化するおそれもあり、注意が必要です。

また、同じ期間に県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性紅斑」

いわゆる「リンゴ病」の患者数は前の週より１０人減少し９１人でした。

１定点あたりの患者数は３．５０人で、２７週連続の警報レベルとなっています。

保健所別では、最上で３６人、置賜と庄内で１５人など、県内すべての保健所管内で警報レベルが続いています。

「リンゴ病」は微熱やかぜの症状などが出て両頬に赤い発疹が出るのが特徴で、子どもに多くみられます。

県は、リンゴ病の流行がここまで長引いているのは異例だとして、換気や手洗い、

適切なマスクの着用など基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。