¡Ö¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ½ºî¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¾·³¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤òÉã¤Ë¡¢ÂçÊª²Î¼ê¤òÊì¤Ë»ý¤Ä30ºÐ½÷Í¥¤¬²þÌ¾¤òÈ¯É½¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢SUMIRE¤ò²þ¤áÇÐÍ¥¡Øº´Æ£èÁ¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤â¤´»Ù±ç¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëSUMIRE¡£
¡¡¡Ö¾°¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ØSUMIRE¡Ù¤Ë¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¤À¤±¤É¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤ÊÌÜ¤Î»ý¤Á¼ç¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í!Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SUMIRE¤Ï1995Ç¯¤ËÀõÌîÃé¿®¤ÈChara¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£Î¾¿Æ¤Ï2009Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏChara¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¡¢Chara¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¡£14Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¢18Ç¯¤Ë½÷Í¥³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢±Ç²è¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×(18Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£