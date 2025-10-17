大分U-18の平野稜太（ⓒOITA F.C.）

　J2大分トリニータは17日、11月にドーハで行われるU―17（17歳以下）ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表に大分U―18（18歳以下）のGK平野稜太（17）が選出されたと発表した。

　身長180センチ、体重73キロの平野は、愛知県出身。名古屋U―12（12歳以下）から刈谷JYを経て大分U―18に入り、昨年は育成組織に所属しながらトップチームの試合に出られる「2種登録」となった。今年は6月にU―17日本代表のスペイン遠征に参加していた。

　U―17日本代表は、11月3日にモロッコとのグループリーグ第1戦に臨む。同6日にニューカレドニア、同9日にポルトガルと対戦し、ベスト32入りを目指す。

　平野はクラブを通じ、次のようにコメントした。

　「今回U―17ワールドカップ日本代表メンバーに選出されました。平野稜太です。自分の夢であるワールドカップという舞台で、日本を代表して戦えることを誇りに思います。日本代表としての責任を持って優勝できるようにがんばります。応援よろしくお願いします！」

【U-17日本代表メンバー】

GK
平野　稜太（大分トリニータU-18）
村松　秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
松浦　大翔（アルビレックス新潟U-18）

DF
田中　義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
竹野　楓太（神村学園高）
藤井　翔大（横浜F・マリノスユース）
藤田　明日翔（川崎フロンターレU-18）
メンディーサイモン　友（流通経済大学付属柏高）
元砂晏翔仁 　ウデンバ（鹿島アントラーズユース）

MF
瀬口　大翔（ヴィッセル神戸U-18）
川本　大善（柏レイソルU-18）
小林　志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）
野口　蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）
平島　大悟（鹿島アントラーズユース）
姫野　誠　（ジェフユナイテッド市原・千葉）
長南　開史（柏レイソル）
和田　武士（浦和レッドダイヤモンズユース）

FW
瀬尾　凌太（桐蔭学園高）
浅田　大翔（横浜F・マリノス）
吉田　湊海（鹿島アントラーズユース）
マギージェラニー　蓮（FC琉球U-18）