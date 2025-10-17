J2大分トリニータは17日、11月にドーハで行われるU―17（17歳以下）ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表に大分U―18（18歳以下）のGK平野稜太（17）が選出されたと発表した。

身長180センチ、体重73キロの平野は、愛知県出身。名古屋U―12（12歳以下）から刈谷JYを経て大分U―18に入り、昨年は育成組織に所属しながらトップチームの試合に出られる「2種登録」となった。今年は6月にU―17日本代表のスペイン遠征に参加していた。

U―17日本代表は、11月3日にモロッコとのグループリーグ第1戦に臨む。同6日にニューカレドニア、同9日にポルトガルと対戦し、ベスト32入りを目指す。

平野はクラブを通じ、次のようにコメントした。

「今回U―17ワールドカップ日本代表メンバーに選出されました。平野稜太です。自分の夢であるワールドカップという舞台で、日本を代表して戦えることを誇りに思います。日本代表としての責任を持って優勝できるようにがんばります。応援よろしくお願いします！」

【U-17日本代表メンバー】

GK

平野 稜太（大分トリニータU-18）

村松 秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

松浦 大翔（アルビレックス新潟U-18）

DF

田中 義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）

竹野 楓太（神村学園高）

藤井 翔大（横浜F・マリノスユース）

藤田 明日翔（川崎フロンターレU-18）

メンディーサイモン 友（流通経済大学付属柏高）

元砂晏翔仁 ウデンバ（鹿島アントラーズユース）

MF

瀬口 大翔（ヴィッセル神戸U-18）

川本 大善（柏レイソルU-18）

小林 志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）

野口 蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）

平島 大悟（鹿島アントラーズユース）

姫野 誠 （ジェフユナイテッド市原・千葉）

長南 開史（柏レイソル）

和田 武士（浦和レッドダイヤモンズユース）

FW

瀬尾 凌太（桐蔭学園高）

浅田 大翔（横浜F・マリノス）

吉田 湊海（鹿島アントラーズユース）

マギージェラニー 蓮（FC琉球U-18）