あすにも台風に発達か 日本の南に新たな ″台風のたまご″ 今後の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル予報 全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2025年10月17日16時5分発表
17日15時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯13度20分 (13.3度)
東経130度00分 (130.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度25分 (13.4度)
東経124度40分 (124.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ルソン島
予報円の中心 北緯16度55分 (16.9度)
東経121度00分 (121.0度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
20日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度50分 (17.8度)
東経116度10分 (116.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
21日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
22日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経112度35分 (112.6度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2235455?display=1