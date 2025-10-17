TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a

【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？

2025年10月17日16時5分発表

17日15時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯13度20分 (13.3度)
東経130度00分 (130.0度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度25分 (13.4度)
東経124度40分 (124.7度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

19日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ルソン島
予報円の中心    北緯16度55分 (16.9度)
東経121度00分 (121.0度)
進行方向、速さ    北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

20日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度50分 (17.8度)
東経116度10分 (116.2度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

21日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ    西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

22日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経112度35分 (112.6度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2235455?display=1