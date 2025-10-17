多くの人で賑わう広島市の歓楽街で今、もめ事などのトラブルが相次いでいます。安心して過ごせる街を目指して警察が始めた夜のパトロールに密着しました。



週末の夜、警察官が街の様子に目を光らせます。広島県最大の歓楽街・流川。飲食店などが建ち並び夜は賑わいを見せます。しかし、街のイメージを聞くと…



「怖い。治安が悪いかな」

「大人な感じ。ディープな街の印象。そこら辺で寝てる人とか見ると（治安）悪って思う」

「夜は気をつけて歩こうかなという雰囲気があります」





県警によると流川・薬研堀地区では110番通報の件数が去年に比べて増えています。主な内容は泥酔者の寝込みやもめごとなどで、午後10時頃から午前3時頃が多いといいます。近くのエリアでバーを営む松山さんは最近の街の様子について…■BAR PRETTY角松 オーナー 松山勇士さん「警察の方がよく回られているので（治安が）悪いのかな。道ばたで肩がぶつかってけんかになったというのは何回か見たことがあります」県警は安全な歓楽街を目指し、7月下旬からパトロールを開始。取材した11日は3連休の初日でした。午後11時半頃…通報内容は酔っ払い同士のもめごと。現場へ向かいます。■酔っ払った男性「何もない！遅いわ！」すでに立ち去った相手と肩がぶつかりトラブルになったということです。騒ぐ男性のもとに次々と警察官が駆け付け対応にあたりました。11日に流川・薬研堀地区を管轄する交番が受けた通報は12件。そのうち半数がもめごとだったということです。■広島県警 生活安全総務課 西川理奈 警部「事件事故が発生した場合は早期に現場に臨場して対応。被害の拡大を防止することが狙いの一つです。安全安心に過ごしてもらえるよう取り組みを進めて参りますので、 ご理解ご協力をよろしくお願いいたします」県警は今後もパトロールを続け、安全に楽しめる夜の街を目指します。【2025年10月17日】