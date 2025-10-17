ÀºÌ©µ¡³£¡¦»³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡È3¥á¡¼¥È¥ë¡É¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤¿¤¤¡×
¡ãBMW½÷»ÒÁª¼ê¸¢¡¡2ÆüÌÜ¡þ17Æü¡þ¥Ñ¥¤¥ó¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡þ6785¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡ß2¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¥Ü¥®¡¼¤¬Àè¤ËÍè¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê·ø¤¯¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê3°Ì¡Ë¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É1°Ì¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤¬¡¢¤½¤Î¸ª½ñ¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡¡¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹âµé¼Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
Æî¸þ¤¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤¿Á°È¾¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´¶³Ð¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤³¤½¥¬¡¼¥É¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¡¢8ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ï3¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥Ñ¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤Î¸ýÄ´¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª18ÈÖ¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤«¤é¤Î2ÂÇÌÜ¤Ï¡¢µ÷Î¥´¶¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Çº¸5¥á¡¼¥È¥ë¡£Â³¤¯¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò2·å¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö9ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥¿¥Ã¤È´ó¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨85.7¡ó¡Ê12/14¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨72.2¡ó¡Ê13/18¡Ë¤Î¿ô»ú¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á°¤µ¤¬»Ä¤ë¡£¡Öµå¤Ï¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤¿¤¤¡£µ¤»ý¤Á°¤¤´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ó¥¿¥Ó¥¿´ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥ß¥É¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¥¹¥³¥¢¤Ïºî¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½éÆü¤Ë¡Ö¥é¥¤¥ó¤ÈÆÉ¤ß¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¿ô¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë´·¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬Âç»ö¡£¤¤Î¤¦¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£½µËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Þ²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤«¡¢¤è¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»Ä¤ê2Æü´Ö¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤Ï6ÂÇ¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ÍÄø·÷¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
