県内では16日、インフルエンザの流行入りが発表されました。広島市内の医療機関では、例年より早くワクチン接種に訪れる人が増えているといいます。



広島市安佐南区の医院には、17日に10人がインフルエンザのワクチン接種に訪れました。



■ワクチンを接種した人

「ワクチンを打っとると安心するんでね。人にもし移してもいけないのでね」



県は16日、インフルエンザの流行入りを発表。10月6日からの1週間で報告された患者数は、1医療機関あたり1.70人となり、前の週より3倍以上増加しました。過去10年で2番目に早い流行入りです。ワクチンの接種を急ぐ人も多いといいます。





■堀江医院 堀江正憲 院長「今年はインフルエンザの予防接種の申し込みが早いですね。早いうちに注射しておいて、早いうちに免疫を作っていこうと、そういうふうに考えられる方が多いですね」注射以外のワクチンも登場しています。去年から国内で使えるようになった「フルミスト」は、2歳から18歳までを対象としています。■堀江医院 堀江正憲 院長「フルミストは注射ではありません。鼻の中にシュッと入れるという生ワクチンですから、外に漏れると周りの人に感染することもあります。先生とお話されて納得してからされた方がいいと思います」インフルエンザ予防には、ワクチン接種に加え基本的な感染対策も有効です。県は、手洗いやうがい、部屋の湿度を保つことなどを呼びかけています。【2025年10月17日放送】