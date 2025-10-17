オアシス、東京ドーム公演を前に渋谷でグッズ先行販売決定 “江戸紫”Tシャツがゲットできる
再結成を果たしたロックバンド・オアシスが、現在開催中のワールドツアー『oasis live ’25』に先がけ、東京ドーム公演（10月25日、26日）に向けた限定グッズの先行販売を実施する。10月23日、24日の2日間限定で、渋谷・MIYASHITA PARK4階の渋谷区立宮下公園芝生ひろばに、会場物販特設先行販売スタンドがオープンする。
【画像】ほしい！“江戸紫”カラーの「TOKYO1025/1026」Tシャツ フロントデザイン
今回の目玉となるのは、各開催地ごとに設定されたツアー限定Tシャツの東京バージョンとなる「TOKYO1025/1026」Tシャツ。東京公演を記念して選ばれたカラーは“江戸紫”。フロントにはロゴと日付、バックにはツアービジュアルを配した数量限定のデザインとなっている。
同Tシャツは、渋谷の先行販売スタンドで両日程入りのものが販売される。サイズ展開はM／L／XL／XXLで、価格は8000円。
さらに、同会場ではオンライン限定で展開されていた「adidas Originals x Oasis LIVE ‘25」の日本限定アイテムも数量限定で販売されることが決定。こちらは「TOKYO, JAPAN」のロゴがあしらわれた3アイテムで、今回が最終販売となる。東京ドームでの取り扱いはなく、渋谷会場のみでの展開となる。
■先行販売スタンド概要
Oasis Live '25 ツアー会場物販特設先行販売スタンド
開催日：10月23日（木）、24日（金）
時間：午前11時〜午後9時
会場：東京・MIYASHITA PARK4階 渋谷区立宮下公園 芝生ひろば
【画像】ほしい！“江戸紫”カラーの「TOKYO1025/1026」Tシャツ フロントデザイン
今回の目玉となるのは、各開催地ごとに設定されたツアー限定Tシャツの東京バージョンとなる「TOKYO1025/1026」Tシャツ。東京公演を記念して選ばれたカラーは“江戸紫”。フロントにはロゴと日付、バックにはツアービジュアルを配した数量限定のデザインとなっている。
さらに、同会場ではオンライン限定で展開されていた「adidas Originals x Oasis LIVE ‘25」の日本限定アイテムも数量限定で販売されることが決定。こちらは「TOKYO, JAPAN」のロゴがあしらわれた3アイテムで、今回が最終販売となる。東京ドームでの取り扱いはなく、渋谷会場のみでの展開となる。
■先行販売スタンド概要
Oasis Live '25 ツアー会場物販特設先行販売スタンド
開催日：10月23日（木）、24日（金）
時間：午前11時〜午後9時
会場：東京・MIYASHITA PARK4階 渋谷区立宮下公園 芝生ひろば