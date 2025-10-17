ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【10月18日 関東の天気】秋飛び越え冬が来る 【10月18日 関東の天気】秋飛び越え冬が来る 【10月18日 関東の天気】秋飛び越え冬が来る 2025年10月17日 19時12分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 10月18日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。・きょう5日ぶりの夏日に・秋深まりススキが見頃に・あす雲広がりパラリ雨も リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 神奈川, 法要, 神事, マンション, 配線, 慰霊祭, 金属加工, 静岡, 埼玉