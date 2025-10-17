あす10月18日から、愛知県内の最低賃金が1140円に引き上げられます。働く側や雇用する側のホンネは？

【写真を見る】愛知の最低賃金10月18日から｢1140円｣に アルバイト｢嬉しいけど扶養が…｣ 自営業｢賃上げは考える、一生懸命やってくれているので｣

あすから最低賃金が過去最大、63円引き上げの1140円となる愛知県。前日のきょう、愛知労働局が名古屋市中区の大須商店街で、道行く人たちに最低賃金の引き上げを周知するティッシュを手渡していました。

（20代）

Q.アルバイト先の賃金に変化は？

「先月（賃金を上げると）教えてもらって、今月から上がる。上がると嬉しいけど、扶養による限度があるので難しいところだなと」



（自営業）

Q.今のパートタイム労働者の給料は？

「今は1時間1300円払っている」

Q.今回の賃上げに合わせて自社でも賃金を上げる？

「考える。一生懸命やってくれているので」



愛知県労働局は、賃上げによる事業者への負担を考慮し、助成金による支援を行っていくとしています。