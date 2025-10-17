爆笑問題・太田光、『べらぼう』出演 蔦重が耕書堂に呼んできた大当開運役
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)に出演する。このたび扮装写真が公開された。
大当開運役の太田光
江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。
太田が演じるのは、蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見・大当開運。そのほか、書家であり和学者・加藤千陰役の中山秀征、鱗形屋の次男・万次郎役の中村莟玉の扮装写真も公開された。
なお、3人は第41回(10月26日放送予定)以降に登場する。
(C)NHK
大当開運役の太田光
江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。
太田が演じるのは、蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見・大当開運。そのほか、書家であり和学者・加藤千陰役の中山秀征、鱗形屋の次男・万次郎役の中村莟玉の扮装写真も公開された。
なお、3人は第41回(10月26日放送予定)以降に登場する。
(C)NHK