¤³¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê¡© ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡È¿À²óÈò¡É µÕÎ©¤Á¤ÎÅ·ºÍ¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ°¤¡×¤Ç¼º³Ê¤òÌÈ¤ì¤ë¡Ä¶ÄÅ·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´ÑµÒÁûÁ³
¡¡¾ì³°¤ØÍî²¼¤·¤¿½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ÅÝÎ©¤Ç¡È¿À¤¬¤«¤Ã¤¿²óÈò¡É¤«¤é´ñÀ×¤Î¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ëÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾ì³°¥¢¥¦¥È¤ò¡È¿À²óÈò¡É¡Ä½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°
¡¡WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥É¡¦NXT¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢½÷»Ò20¿Í¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢¥±¥é¡¼¥Ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ë¤è¤ë¡È¾ì³°ÅÝÎ©¤«¤é¤Î´ñÀ×¤Î¥ê¥ó¥°Éüµ¢¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤È¥±¥é¡¼¥Ë¤¬¥í¡¼¥×ºÝ¤Ç¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£µÕ¤µÄß¤ê¾õÂÖ¤Î¥±¥é¡¼¥Ë¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤Ç¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤ò´¬¤¹þ¤ß¼º³Ê¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÁÀ¤¦¤¬¡¢NXT½÷»Ò¿ï°ì¤Î¶ÚÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÎÀª¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¥±¥é¡¼¥Ë¤òÃèÄß¤ê¤Ë¤·¤Æ¾ì³°¤ØÍî¤È¤½¤¦¤È»î¤ß¤ë¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡£¤·¤«¤·¥±¥é¡¼¥Ë¤âÉé¤±¤¸¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÅÝÎ©¡Ë¤ÇÃè¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÂÎ¢¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤Ð¼º³Ê¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¥ó¥°¤Ø¤³¤Ã¤½¤êÉüµ¢¤·¤¿½Ö´Ö¤òÁê¼ê¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥¥Ã¥¯°ìÁ®¡£¥±¥é¡¼¥Ë¤Ï¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¡ÈÅÝÎ©²óÈò¥à¡¼¥Ö¡É¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ª½ã¿è¤Ë¸«»ö¤Ê¥¹¥¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡ªÀË¤·¤¤¤Ê¤¢¡ª¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö5Ê¬¤¯¤é¤¤¾Ð¤¤Å¾¤²¤¿¤è¡£Èà½÷¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¡Ö¥³¥Õ¥£¡¦¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤Í¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ëÀï¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿ÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëµ¤Æñ¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¡ØÎ¾ÂÃåÃÏ¡Ù¥ë¡¼¥ë¤Ï¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë»Ë¾åºÇ°¤À¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤òÅÇÏª¡£¤·¤«¤·¡¢¾ì³°Íî²¼¤ò¤á¤°¤ë¡È²óÈò·Ý¡É¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¡£°ìÊý¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬¥±¥é¡¼¥Ë¤ò2²ó¤â¼ÙËâ¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¹³Áè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤À¤í¡×¤ä¡Ö¥±¥é¡¼¥Ë¤¬¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¡×¤È¡¢Î¾Áª¼ê¤Î¿·¤¿¤Ê¹³Áè¤ä¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
