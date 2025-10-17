°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬ÌîÅÞÏ¢·È¤«¤éÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¡¡¼«Ì±ÅÞ¤È¤Ï°ú¤Â³¤À¯ºö¶¨µÄ¡Ö³ÎÌó¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£±£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç£²²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¡£¼«°ÝÏ¢Î©À¯¸¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ï¡Ö°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¸á¸å£³»þ²á¤®¤«¤é¹ñ²ñÆâ¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¼¼¤ÇÌó£±»þ´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ë£±£²¹àÌÜ¤ÎÍ×µá°Æ¤òÄó¼¨¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡ó¤ä´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬Ï¢Î©¹ç°Õ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤¿àµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºá¤Ë´Ø¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤¬¾ùÊâ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿Æ£ÅÄ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Öº£Æü¤Î¶¨µÄ¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤È¸À¤¨¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«À°Íý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ºö¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°²ó¡Ê£±£¶Æü¡Ë¡¢»ä¤é¤¬Äó¼¨¤·¤¿£±£²¹àÌÜ¡¢à£±£²ËÜ¤ÎÌðá¤ò¡Ê¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ë¡Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¹ç°Õ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç³ÎÌó¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡´ü¸Â¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Î½µÌÀ¤±£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£ÅÄ»á¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÞ£³ÅÞ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Ë´Ø¤·¡¢Î¥Ã¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¡ÊÎ©·û¡¢¹ñÌ±¤È¡Ë¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£