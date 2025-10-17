◆東海地区大学選手権 第１日 ▽２回戦 静岡産業大４―１三重大（１７日・草薙球場）

静岡産業大が三重大に４―１で逆転勝利を飾った。４回に今秋ドラフト候補の渡辺笑生（わらう）一塁手が頭部死球を受けて交代。代わって４番に入った遠藤裕斗二塁手（３年）が無安打無得点に抑えられていた０―１の８回に同点となる右越え適時二塁打を放ち、逆転劇を演出した。

笑生さんのために―。遠藤は１点を追う８回、四死球でつかんだ１死一、二塁のチャンスで、甘く入ったスライダーを右越えに弾き返した。大学入学後初打点が殊勲打となると、１６０センチの小兵は二塁ベース上で両手を広げて喜びを表した。「練習でキャッチボール相手を務めてくれる笑生さんがケガをしてしまった。ここで笑生さんの戦いを終わらせるわけにはいかない。とにかく何でもいいので進塁できたら」と執念の一打を振り返った。

初安打で呪縛が解けたチームは、なおも１死満塁と攻め立て、指名打者の６番・磯木要選手（３年）が中前に勝ち越し打。その後、押し出しと相手暴投によりこの回、一挙４点を奪った。萩原輝久監督はドラフト候補を欠いた中での勝利に「全員での勝利。根気よくめげずに選手たちは頑張ってくれました」と称えた。遠藤については「とにかくあの子は、バカが３つ付くぐらいの真面目な子」と目を細めた。

次戦、東海地区・北陸・愛知三連盟王座決定戦（１１月１日開幕・愛知）出場切符が懸かる準決勝は中部学院大（岐阜１位）と激突する。渡辺は交代後、救急車で病院に搬送。今大会は大事を取って出場を見送ることになる見込みだ。遠藤にとって１学年上の渡辺は「特に感謝している先輩」。普段からアドバイスをもらい、けがをした際にはご飯に何度も連れて行って励ましてもらうなど、かわいがられていた。

渡辺先輩を明治神宮大会へと連れて行くため、負けられない戦いが続く。遠藤は「一致団結して、（昨秋敗れた）中部学院大にリベンジします」と気合を入れた。

〇…先発した最速１４３キロ右腕・池田幌汰（２年）が、９回を投げ３安打、１失点完投勝利。「逆転してくれた野手の皆さんに感謝です。点を取られて落ち込んでいましたが、おかげで気持ちが回復しました」と汗を拭った。翌日の準決勝に向けて省エネ投球を心がけ、カットボールなどを交え１０２球を投げ抜いた。