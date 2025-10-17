©️ABCテレビ

漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』に、お笑いコンビ・バッテリィズは出場しないことが確定……!? その決断に⾄った、エースと寺家のやりとりが明らかになった。さらには、エースがM-1以上に大事にし、「出たい！」と思っている人気テレビ番組も判明した。

『M-1グランプリ2024』で準優勝したバッテリィズは、活動拠点を大阪から東京に移すやいなや⼤ブレイク！ 芸歴13年目のエースは、アホキャラで世間から愛され、バラエティ番組に引っ張りだこだ。

そんなエースが、『M-1グランプリ2024』4位で芸歴11年目のエバース・町田和樹と、真夜中に大阪で本音を語った。『M-1グランプリ』の話題になると、エースは「今年は出ぇへん」と断言。相方の寺家と話し合って決めたという。

そもそもエースが芸人になりたかった理由は、「M-1に出てテレビにいっぱい出たいから」。夢がかなったため、エースは現在の自分が「ゴールしている」状態であり、「（M-1に）100%出んでもいい人間」と思っている。

しかし、相方の寺家は違う。M-1を見て芸人になり、これからも同大会に出たいと考えているのだ。そこでエースが、「じゃあやったるか～」と提案したところ、寺家はコンビ間の温度差を冷静に考えて、「それやったら出んでええんちゃう？」と指摘。話し合いの末、バッテリィズは2025年のM-1に出場しないことになった。

芸人にとって、賞レースがすべてではない。エースは、残りの2025年の目標として、「出れるだけ出る」「（仕事を）断らない」と宣言！ 「基本断らへんけど、もう全部やって、みんなに見てもらいたい！」と、町田へ真剣に語った。

ちなみにエースが出演したいテレビ番組は、「やすとも」こと海原やすよ ともこがゲストと買い物をすることでお馴染みの『やすとものどこいこ!?』。同番組は彼いわく、2023年に54歳という若さでこの世を去った母親が、「めっちゃ好きやった」そうだ。そのためエースは、「めっちゃ言われるもん。友達のお母さんとかに、『どこいこ!?』出ぇへんのって」「出たいっすね～『どこいこ!?』。なんでもしますよ！」と、VTRを見守るやすともにアピールした。

なお、この一連の様子は、やすともが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）10月16日放送回で公開された。

