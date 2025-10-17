（小玉アナウンサー）

「ここからは、お天気の豆知識を伝えてもらう「マメテン」のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木気象予報士）

「秋といえば、そろそろこの季節」

「『紅葉』ですよね、2025年の県内の紅葉についてお伝えします」

■10月17日の朝撮影 剣山頂上付近は

（佐々木気象予報士）

「こちらは10月17日の朝、剣山頂上付近から撮影された一枚、赤や黄色に染まっていますね」

「山頂ヒュッテのスタッフによりますと、このところ暖かいので、紅葉が進むか心配だったが」

「14日の火曜日ごろから色づき始めた山頂付近は、今が見ごろと話していました」

（佐々木気象予報士）

「こちらはおととしのきょう、10月17日に撮影された剣山の紅葉の様子です」

「剣山は標高1955m、西日本で2番目に高い山です」

「標高が高いため紅葉の時期がはやく、毎年、もみじ狩りの登山客がたくさん訪れます」

■県内の紅葉の名所 見ごろは？

（佐々木気象予報士）

「こちら、県内各地の紅葉の名所をピックアップしました

「まず大歩危・小歩危、例年11月上旬～中旬が見頃です」

「つづいて、龍宮崖公園、高さ70メートルのつり橋から景色を楽しめるスポットです。こちらは10月下旬～11月中旬が見頃」

「那賀町の高の瀬峡は11月上旬～中旬が見頃です」

「また、三好市と香川県の県境にある雲辺寺は、10月下旬～11月中旬が見頃です」



（佐々木気象予報士）

「その雲辺寺なんですが…」

「2020年の紅葉の様子です。四国霊場の中でも最も高い標高911メートルに位置します」

「境内ではモミジやイチョウが自生していて、散策しながら紅葉を楽しむことができます」

「雲辺寺によりますと、2025年は台風の影響がなく、葉っぱが落ちていないことや、暑さによる葉やけもないことから」

「例年以上に美しい紅葉が期待できるそう」

「ただ、駐車場に限りがあるため、行かれる方はロープウェイを利用して欲しいということです」



（佐々木気象予報士）

「宮下さんは行ってみたい場所はありましたか？」



（宮下アナウンサー）

「剣山です。山が一面に黄色と赤色に染まっているのがすごく綺麗で、ますます行ってみたくなりました」

（佐々木気象予報士）

「この先の予想気温を見ると、日曜日以降に気温が下がり、真夏日になるような日はなくなる見込みです」

「本格的な秋の到来で、県内の紅葉も順調に進むといいですね」



（小玉アナウンサー）

「ここまで、マメテンのコーナー気象予報士の佐々木さんでした」