たった3分で素早く水分を補給できるの、忙しい朝にうれしい...。「ナチュリエ」から″朝用メイク前マスク″が新登場！

イミュが展開するスキンケアブランドのナチュリエは、2025年10月16日から「ナチュリエ ハトムギ メイク前マスク」を、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ、イミュ公式オンラインストアで販売しています。

化粧ノリ、もちの良い肌に整える

朝の乾燥しがちな肌に水分をスピーディーに補給し、べたつかずに化粧ノリやもちの良い肌に整える、朝使用にぴったりなシートマスクが登場。

・ナチュリエ ハトムギ メイク前マスク

増粘剤を使わず、水分の浸透性を高め、たった3分で朝の肌に必要な水分を素早く補給。化粧ノリやもちがぐんとアップします。

べたつかないので、忙しい朝のメイク前にぴったり。

無香料、無着色、アルコールフリー、オイルフリー、界面活性剤フリー、ノンコメドジェニックテスト済のため、毎朝のスキンケアに心地よく使えます。

また、天然保湿成分のハトムギエキスに加え、朝の肌に嬉しいグリチルリチン酸2Kやツボクサエキス、加水分解コメヌカエキスも配合し、乾燥ダメージから肌を守り、水分を蓄えやすい肌へ。

28枚入りで、価格は990円です。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部