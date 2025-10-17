第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。

４２大学が出場し、群馬県内からは上武大（伊勢崎市）と育英大（高崎市）が来年１月の本大会出場を目指して挑戦する。

予選会は、各チーム１０〜１２人がハーフマラソンの距離を走り、上位１０人の合計タイムが速い１〜１０位のチームが来年１月２、３日に行われる箱根駅伝に出場する。

昨年の予選会で２４位に落ち込んだ上武大は、２０１９年以来７年ぶり１２回目の出場を目指す。昨年は季節外れの暑さに苦しみ、実力を発揮することができなかった。今年はその反省を踏まえ、暑さに負けない体力作りと体調管理の徹底に重点を置いて練習を積んできた。

昨年の予選会で個人４位の成績を収めたケニア出身のカマウ・パトリック選手（４年）は「今年は個人３位以内を狙い、チームに貢献する」と力強く語る。１万メートルのタイムが２９分２４秒３７とチームの日本人最速の尾島樹選手（２年）も、昨年の悔しさをバネに成長を重ねており「練習の成果を出し切りたい」と意気込む。

予選会に向け、チームの雰囲気は良く、互いを鼓舞し合う姿が目立つという。諏訪利成監督（４８）は「一人ひとりが自分の力を出し切れば必ず結果はついてくる」と力を込めた。

一方、創部８年目の育英大は７年連続の予選会出場で、２２年に記録した過去最高の２３位を上回ることを目標に掲げる。現時点での力不足は認めつつ、一歩一歩の積み重ねが本大会出場につながると走り込みを重ねている。

チームを引っ張る千葉唯登主将（４年）は「昨年は暑さの中でペースを崩し、悔しい結果に終わった。今年は集団走でリズムをつくり、最後まで粘り強く走りきりたい」と語った。