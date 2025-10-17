指原莉乃、Snow Man岩本照を丸裸に!? 「障子みたいに薄い壁。プスって穴開けられる」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

10月16日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてSnow Man・岩本照、指原莉乃が出演した。

「女性に対する免疫が強くない」という岩本が、指原と鈴木からの分析にタジタジになる場面があり…。

【映像】鈴木愛理、Snow Man岩本照の印象は「ほぼ筋肉の人」

女性の支持を集める“筋トレ男子”を徹底解剖した今回。岩本が自身について「（女性のあざとさへの）免疫はそんなに強くはないと思います」と語ると、山里からさっそく「ちょっとモジモジし始めた」とツッコミが入る。

免疫がないからこそ“あざとい系女子”が来たら身構えるという岩本に、鈴木も「人のことを客観視して後ろの方から見てるイメージがあるので、あざとさでひっかけるのは難しそう」と印象を語る。そのうえで「超ピュアそうだから、1枚壁が開いたら（デレそう）」とコメントした。

一方、指原は「障子みたいな壁だから、プスって穴開けられそう」「（心を）ほどくの早そう」と岩本のガードは見た目ほど強くはないとも考えているようだった。

さらに指原は「筋肉というイメージが強すぎて、ギャップであざとく見える」とも分析。「好きな人から見たら最高だろうな」と続けると、岩本自身も「話しかけづらいけど、仲良くなってみたらこんな感じなんだね、というのはよく言われる」とうなずいた。