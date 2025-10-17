TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』第3話「ひとりぼっちのヒーロー」のあらすじと先行カットが公開された。

「このライトノベルがすごい！」殿堂入り作品の同名ライトノベルをTVアニメ化する本作は、福井を舞台に紡がれる、青く眩しいエモーショナル青春ストーリー。県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、良くも悪くも注目を集める彼の周りには、誰もが羨む華やかな仲間たちが集っていた。新たなクラスで迎えた2年生の春。朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることになる。

第3話では、チーム千歳と過ごす日々の中で、着実に努力の成果が表れてきた健太の姿が描かれる。そんな姿を見て朔は、そう遠くないうちにやってくる「健太が過去と向き合うその日」のことに思いをめぐらせていた。「健太をけしかけたのは自分だ」その結末にまで責任を感じ始めていた朔の背中に、部活終わりの陽が声をかけてくる。持ち掛けてきたのは、十本先取の1on1。負けた方が何でも相手の質問に答えるという条件で、考え込んでいた朔の心の内を聞きたい様子で……。（文＝リアルサウンド編集部）