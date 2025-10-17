ÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙVOL.10¡¡23ºÐ¤Î〝º£〟¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤¹
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙVOL.10¤¬10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë½©ÅÄ½ñÅ¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢ÁýÅÄ»°è½²»¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¾ÜºÙ
¡¡10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÊÔ½¸Éô¤¬Â£¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙVOL.10¤¬È¯Çä¡£º£¹æ¤ÏÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼ÓÂçÆÃ½¸¡£É½»æ¡õ´¬Æ¬ÂçÆÃ½¸¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½ÌòéºÂçÀ¸¤È¤·¤Æ¸ÄÅ¸³«ºÅ¤â´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëÃÓÅÄ±Í¼Ó¡£´¬Æ¬Ä¶ÆÃÂç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¶¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÁÏºî¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ËÄÌÄì¤¹¤ëÁÛ¤¤¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ç´¶¤¸¤¿´íµ¡´¶¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë6´üÀ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉé¤¦〝ÀÕÇ¤¤ÈµÁÌ³〟¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÉ½¸½¤·Â³¤±¤ë23ºÐ¤Î〝º£〟¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÃÓÅÄ±Í¼Ó¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿ー¤âÉÕÂ°¡£²Ã¤¨¤Æº£¹æ¤ÏÎ¢É½»æ¤âÃÓÅÄ±Í¼Ó¤ÎÂçÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÇµÌÚºä46¡Ö6´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¡×¤ÎÁýÅÄ»°è½²»¡¢Æü¸þºä46¡Ö¸Þ´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¡×¤Îºä°æ¿·Æà¡¢Ý¯ºä46¡Ö»Í´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¡×¤ÎÃæÀîÃÒ¿Ò¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù½éÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÊ¡°æÍüè½²Ú¤ËAKB48¤ÎÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÁ°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤ËÁêÎÉçýÍ¥¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë