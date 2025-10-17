¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡ÙºÆ¥¢¥Ë¥á²½¤Î¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¡¡¡È±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¡É¥ê¥Öー¥È¤ÎÇÈ¤òÉ³²ò¤¯
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡×ÏÈ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½39Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÈºÆ¥¢¥Ë¥á²½¡É¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¥ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤¼ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¡¥á¥Ç¥£¥¢´Ö¡ÈËÝ°Æ¡É¤ÎÎò»Ë¤«¤é¤ß¤ë¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÁÏÂ¤À
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¥Þ¥ó¥¬¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥ê¥Öー¥È¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ºî¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¿·Âô´ð±É¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢1980Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£²þÂê¤ò·Ð¤Æ¡¢1987Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ìÆ²Îí¤¬¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë5¿ÍÁÈ¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤¬¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê³Ø±àÀ¸³è¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢ºîÃæ¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤Þ¤æ¤Ê¤·¤ÎÎí¡É°ìÆ²Îí¤ò´ØÃÒ°ì¡¢¡È¤Þ¤Ê¤³¤Î¹ë¡ÉÎä±Û¹ë¤òÉðÆâ½ÙÊå¡¢¡È¤à¤»õ¤Î·é¡É½ÐÀ¥·é¤ò¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¡È¤¨¤Ó¤¹¤Î¿Î¡ÉÂç´Ö¿Î¤ò¾®ÎÓÀé¹¸¡¢¡È¤ª¤Á¤ç¤Ü¸ý¤ÎÂç¡ÉÊªÀ±Âç¤ò¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÏÀîÍ£Ìò¤ÏÇòÀÐÀ²¹á¡¢±§Î±Àé³¨Ìò¤ÏÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¤¥áー¥¸MV¤ò´Ñ¤ë¤«¤®¤ê¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ëµì¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÀ¼Í¥¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Ø¤¬±é¤¸¤ë°ìÆ²Îí¤Î±éµ»¤Ï¡¢µì¥¥ã¥¹¥È¡¦ÀéÍÕÈË¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¿§¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÍÃ«¤Î±é¤¸¤ëÊªÀ±Âç¤Ïµì¥¥ã¥¹¥È¡¦±öÂô·ó¿Í¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤ÃæÀÅª¤ÊÀ¼¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µì¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÏÀ¼Í¥¿Ø¤Î¼«Í³¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥¤¥áー¥¸MV¤ä¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÂåÉ÷¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸½Âå¤Î¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤ÎÎ¾Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÊý¿Ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤¡Ù¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤â¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Öー¥à¡É¤ÎÇÈ¡¡¤Ê¤ªÆ±ºî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ç¤Ï±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¥Þ¥ó¥¬¤òºÆ¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ëÆ°¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬9·î¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿ー¡×¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¤Þ¤¿7·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ －ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý－¡Ù¡ØSAND LAND¡Ù¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡Ø¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¡Ø·à¾ìÈÇ¥·¥Æ¥£ー¥Ï¥ó¥¿ー Å·»È¤ÎÎÞ¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥¹¥È¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡Ù¤Ç¤â¡¢¡ØYAIBA¡Ù¤ä¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤Ê¤É¤ÎºÆ¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬Á´ÂÎ¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Öー¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï30Âå°Ê¾å¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£20Âå¤è¤ê¤â¹ØÇãÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡×ÏÈ¤Ï¡¢¸µ¡¹¼ãÇ¯ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ －ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý－¡Ù¤ä¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÏÈ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¥Á¥ç¥¤¥¹¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¥®¥ã¥°¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£À¤Âå¤ä¹ñ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÌÌÇò¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥¬¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤¤Ä©Àï¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¼Í¥¿Ø¤Î¥®¥ã¥°±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£³¤³°¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë