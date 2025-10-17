17LIVEは、FMヨコハマの開局40周年記念ライブへ出演するチャンスをかけた『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション！！」』を10月29日より開催すると発表した。

参考：現役女子大生によるアイドルダンスフェス『UNIDOL 2025 Summer』決勝戦を振り返る

今回出演権がかかっているライブ「FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”」には、湘南乃風、wacci、シャイトープ、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、秦 基博が参加し節目を祝う内容だ。

アプリ内イベントで上位に入賞した10名のイチナナライバーは、後日開催されるライブオーディションに進むことができ、見事ライブオーディションで選出された1名がライブへ出演できる。また、アプリ内イベントで上位に入賞した1名は、FMヨコハマの番組「Tresen（トレセン）」にゲスト出演でき、番組内で歌唱を披露できるチャンスも用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）