若くして結婚すると苦労が多い!?年上ママからの弁当チェック、義母からの嫌味…「何もできない、知らない」と決めつけられる日々を過ごして思ったこと【作者に聞いた】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、昨年末、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、壮絶な人生を生き抜いてきた原案者のかづさんと、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに、本作の制作秘話などを聞いてみた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母が生活に立ち入ってきて…!?
――義母からのイビリ、夫の金遣いの荒さなど、苦労が絶えなかったかづさんですが、家庭や結婚生活で、かづさんが大切にされていたことは何ですか？
【かづ】当時は「ヤンママ」なんて言う言葉があったのですが、私は若くして結婚し、子どもが生まれたので、もうそれだけで不良扱いでした。ちなみに、ヤンママ＝ヤングママではありません(笑)。子どもが幼稚園に通っているころは、わざわざうちの子のお弁当の中身を教室まで見に行って「かづさん、若いけどちゃんとしたお弁当だった」と驚いたように言ったママがいて、周りにいたママたちのほうが(こんなことする人がいたんだと)驚いたり。とにかく「若い＝何もできない・知らない」と思われていたので、言葉遣いや礼儀は大切にしていました。
子育てだけでなく普段の生活からしても、周りからは「できていない」と思われている節があったので、怒るというよりもそれは逆におもしろかったですね。「できてないでしょ？知らないでしょ？」と、これ見よがしに言ってくる人もいましたが、「いや、知ってますし、できますが？」と返したときの相手の驚いた顔や、悔しそうな顔を見るのがまた楽しかったりしましたね。性格悪いですが(笑)。
今は年上であっても、タメ口をたたくのはフレンドリーだと思われている部分もあるのでしょうが、その場に応じた礼儀を理解して身に付けていることは必要だと思います。社会でもそうですが、家庭や結婚生活においても「言われるようなことがないようにする」と言うのはけっこう気を付けていましたね。
先述したようにいろいろ言う人はいましたし、私自身も口が立つ方なので、「そう言う自分はどうなんだ！」と言われないようにしていました。それってさまざまな場面で必要かと思いますよ。口出すわりに自分はできてないって人や、人の粗探しをするわりにはツッコまれたら困る生活している人などなど。「人のふり見て我がふり直す」じゃないですが、人生日々勉強です。
――煮物を捨てられるというシーンが作中にありますが、本作ではほかにもいろいろな料理が登場します。どれもおいしそうなのですが、料理の絵を描かれる際にこだわったり、工夫されたりしたことはありますか？
【赤星たみこ】料理の絵はおいしそうに見せることと、質感にこだわっています。おいしそうに見せるのは、白黒の絵だとなかなか難しいのですが、あまり真っ黒にならないよう、ベタとトーンを組み合わせて、柔らかいものは柔らかく、硬いものは硬く見えるように心がけています。あとは、義母の年齢の人が好むような器を意識して選んでいます。繊細な絵付けの漆器とか、お皿も金の縁取りがあるものとか。ブランドもののカタログを見て参考にしています。
――なるほど、料理を描く際にはさまざまな工夫がなされているのですね。ちなみに、かづさんは、もともと赤星さんのファンだったということですが、赤星さんの漫画の魅力を教えてください！
【かづ】赤星たみこ先生のお名前はすぐに思い付かなくても、絵を見れば見たことがある人も多いはず。私は高校生のころに漫画研究会を立ち上げたくらいの漫画好きで、もう(前作の)『義母クエスト』やもちろん本作でも、作画が赤星先生と聞いたときにはまさか!?と思いましたね。むしろよく引き受けてくださったなと(笑)。赤星先生も私の原作をお読みになってくださったと知って、「いいんですか？」と思いました。赤星先生の作品は身近な思いがとてもよく描かれていて、ドラマ化された作品が多いのもその理由です。「恋はいつもアマンドピンク」は1988年に映画化され、TVドラマ化もされた作品ですが、今でも私はU-NEXTで見ています。
最近は知恵袋的で学びも多く、お掃除やお料理など日々の生活のちょっとしたヒント満載の作品を描かれています。着物がお好きで、洋服のように着こなす技をSNSなどで発信されているのを拝見すると、私もタンスに眠っている着物を活躍させる日を夢見ています。作品をデジタルで作成していると聞き、人生の先輩として見習わせていただくことばかりです。漫画だけでなく、すてきに生きていらっしゃるその姿に励まされています。
――最後に、赤星さんが思われる「義母クエストリターンズ」の魅力を教えてください！
【赤星たみこ】まず、かづさんの明るいキャラクターだと思います。明るくてめげないキャラを、私がどれだけうまく表現できているか、少々不安ですが…。かづさんは基本的に毎日を明るく楽しく過ごしていて、そこへ義母が突然侵入してくるわけです。義母にどれだけひどいことをされてもスルーできる力があり、たくましく生きていくかづさんのキャラをもっと前面に押し出していきたいと思っています！
壮絶な状況に立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母が生活に立ち入ってきて…!?
――義母からのイビリ、夫の金遣いの荒さなど、苦労が絶えなかったかづさんですが、家庭や結婚生活で、かづさんが大切にされていたことは何ですか？
【かづ】当時は「ヤンママ」なんて言う言葉があったのですが、私は若くして結婚し、子どもが生まれたので、もうそれだけで不良扱いでした。ちなみに、ヤンママ＝ヤングママではありません(笑)。子どもが幼稚園に通っているころは、わざわざうちの子のお弁当の中身を教室まで見に行って「かづさん、若いけどちゃんとしたお弁当だった」と驚いたように言ったママがいて、周りにいたママたちのほうが(こんなことする人がいたんだと)驚いたり。とにかく「若い＝何もできない・知らない」と思われていたので、言葉遣いや礼儀は大切にしていました。
子育てだけでなく普段の生活からしても、周りからは「できていない」と思われている節があったので、怒るというよりもそれは逆におもしろかったですね。「できてないでしょ？知らないでしょ？」と、これ見よがしに言ってくる人もいましたが、「いや、知ってますし、できますが？」と返したときの相手の驚いた顔や、悔しそうな顔を見るのがまた楽しかったりしましたね。性格悪いですが(笑)。
今は年上であっても、タメ口をたたくのはフレンドリーだと思われている部分もあるのでしょうが、その場に応じた礼儀を理解して身に付けていることは必要だと思います。社会でもそうですが、家庭や結婚生活においても「言われるようなことがないようにする」と言うのはけっこう気を付けていましたね。
先述したようにいろいろ言う人はいましたし、私自身も口が立つ方なので、「そう言う自分はどうなんだ！」と言われないようにしていました。それってさまざまな場面で必要かと思いますよ。口出すわりに自分はできてないって人や、人の粗探しをするわりにはツッコまれたら困る生活している人などなど。「人のふり見て我がふり直す」じゃないですが、人生日々勉強です。
――煮物を捨てられるというシーンが作中にありますが、本作ではほかにもいろいろな料理が登場します。どれもおいしそうなのですが、料理の絵を描かれる際にこだわったり、工夫されたりしたことはありますか？
【赤星たみこ】料理の絵はおいしそうに見せることと、質感にこだわっています。おいしそうに見せるのは、白黒の絵だとなかなか難しいのですが、あまり真っ黒にならないよう、ベタとトーンを組み合わせて、柔らかいものは柔らかく、硬いものは硬く見えるように心がけています。あとは、義母の年齢の人が好むような器を意識して選んでいます。繊細な絵付けの漆器とか、お皿も金の縁取りがあるものとか。ブランドもののカタログを見て参考にしています。
――なるほど、料理を描く際にはさまざまな工夫がなされているのですね。ちなみに、かづさんは、もともと赤星さんのファンだったということですが、赤星さんの漫画の魅力を教えてください！
【かづ】赤星たみこ先生のお名前はすぐに思い付かなくても、絵を見れば見たことがある人も多いはず。私は高校生のころに漫画研究会を立ち上げたくらいの漫画好きで、もう(前作の)『義母クエスト』やもちろん本作でも、作画が赤星先生と聞いたときにはまさか!?と思いましたね。むしろよく引き受けてくださったなと(笑)。赤星先生も私の原作をお読みになってくださったと知って、「いいんですか？」と思いました。赤星先生の作品は身近な思いがとてもよく描かれていて、ドラマ化された作品が多いのもその理由です。「恋はいつもアマンドピンク」は1988年に映画化され、TVドラマ化もされた作品ですが、今でも私はU-NEXTで見ています。
最近は知恵袋的で学びも多く、お掃除やお料理など日々の生活のちょっとしたヒント満載の作品を描かれています。着物がお好きで、洋服のように着こなす技をSNSなどで発信されているのを拝見すると、私もタンスに眠っている着物を活躍させる日を夢見ています。作品をデジタルで作成していると聞き、人生の先輩として見習わせていただくことばかりです。漫画だけでなく、すてきに生きていらっしゃるその姿に励まされています。
――最後に、赤星さんが思われる「義母クエストリターンズ」の魅力を教えてください！
【赤星たみこ】まず、かづさんの明るいキャラクターだと思います。明るくてめげないキャラを、私がどれだけうまく表現できているか、少々不安ですが…。かづさんは基本的に毎日を明るく楽しく過ごしていて、そこへ義母が突然侵入してくるわけです。義母にどれだけひどいことをされてもスルーできる力があり、たくましく生きていくかづさんのキャラをもっと前面に押し出していきたいと思っています！
壮絶な状況に立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。