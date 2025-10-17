糸魚川市の海洋高校出身、横綱・大の里が34年ぶりに開催された大相撲ロンドン公演で貫禄の相撲を見せました。



公演を前に、他の力士らとともに会場のロイヤル・アルバート・ホール前で記念撮影を行った横綱・大の里。ロンドンのファンからサインを求められると快く応じていました。



取組前には、本場所と同様に公演の成功と無事を祈る『土俵祭り』も行われました。5400席の会場は〝満員御礼〟。観客らは迫力ある取組にくぎ付けになっていました。



大の里は結びの一番に登場。横綱の貫禄を見せ上手投げで勝利。この日、もっとも大きな拍手が送られました。



■横綱・大の里

「ひとつひとつの動作にすごい興味を持ってくださって。塩まいたときだったりとか、土俵入りの四股踏んだときとか、歓声をたくさん頂けてうれしいですね。」



■観客

「テレビやインターネットで見るアイドルのような力士全員に会えて本当にうれしかった。」

「4階席までぶつかり合う音が聞こえました。本当にすばらしい。」



ロンドン公演は、5日間の成績で優勝者が決まります。