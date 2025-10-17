17日(金)は、各地で秋晴れで過ごしやすい陽気になりました。10月も後半に差しかかりましたが、日本の南でまた台風が発生しそうです。



◆台風情報

現在、熱帯低気圧がフィリピンの東海上にあり、24時間以内に台風に発達する見込みです。ただ、その後は西よりに進路を取るため5日以内に日本に接近してくることはなく、今回は大きな影響はなさそうです。



さて、県内は18日(土)から大雨となる可能性があります。



◆18日(土)午前9時の予想天気図

日本海から低気圧が近づいてきて、夜は県内付近を通過していくでしょう。このため、県内は天気が下り坂で遅い時間になるほど雨の降り方が激しくなりそうです。



◆18日(土)の天気の移り変わり

朝6時は日差しの届くところが多くなりそうです。昼ごろまでは広く晴れますが、早い所では昼過ぎから天気が崩れるでしょう。

そして、夕方以降は各地で雨が降りそうです。夜は激しい雨や雷雨となり、大雨となるところがあるでしょう。



◆18日(土)夜～19日(日)夕方までの24時間降水量

県内全域・多い所で100mmの予想です。

このうち、とくに19日(日)午前中にかけては、土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。



そして、日差しが出るのはしばらく先になりそうです。



◆週間予報

19日(日)午前を中心に雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。

そして、20日(月)・21日(火)も雨が続く見通しです。



また、予想気温を見ると最高気温・最低気温ともに21日(火)にかけて日に日に下がり、来週は日中でも空気が冷たく感じられるようになりそうです。



来週は急に季節が進みますので、激しい気温の変化で体調を崩さないよう十分にご注意ください。