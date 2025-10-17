3年前から胎内市をホームタウンにしている社会人のアメフトチーム『胎内ディアーズ』が18日、地元で公式戦に臨みます。チーム関係者と交流を続ける小学生は勝利を心待ちにしています。



アメフトの社会人リーグ「X1エリア」に所属する『胎内ディアーズ』。NSGグループが経営権を取得して、2032年までに胎内市へ完全移転することを目指しています。



この日、市内の小学校では試合に向けて応援旗の制作が進められていました。

胎内ディアーズの小川悠樹選手。防具などが必要なく子どもでも楽しめるフラッグフットボールを通じて、地元の小学生と交流を続けています。



■体験した児童

「作戦を考えたりしてやるところが楽しい。」

「自分でボールを持ってタッチダウンできるときが楽しい。」



■胎内ディアーズ 小川悠樹選手

「普段 顔を合わせる子どもたちがメッセージを書いてくれるのは本当に励みになる。胎内市のチームとして、子どもたちの応援は欠かせないので心からうれしい。」



秋のリーグ戦が胎内市で開催されるのは初めてで、子どもたちに勝利を約束しました。



■胎内ディアーズ 小川悠樹選手

「圧勝をぜひ見せたいし、個人としても活躍して小川が頑張っていると思ってもらえるように良いプレーを見せたい。」



18日の試合は午後1時から、市内の陸上競技場で開催されます。