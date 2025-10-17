日経225先物：17日19時＝50円安、4万7500円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の4万7500円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては82.15円安。出来高は5118枚となっている。
TOPIX先物期近は3173ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.56ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47500 -50 5118
日経225mini 47500 -50 69343
TOPIX先物 3173 +5.5 4858
JPX日経400先物 28590 +80 342
グロース指数先物 698 -2 963
東証REIT指数先物 売買不成立
