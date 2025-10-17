　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の4万7500円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては82.15円安。出来高は5118枚となっている。

　TOPIX先物期近は3173ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.56ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 47500　　　　　 -50　　　　5118
日経225mini 　　　　　　 47500　　　　　 -50　　　 69343
TOPIX先物 　　　　　　　　3173　　　　　+5.5　　　　4858
JPX日経400先物　　　　　 28590　　　　　 +80　　　　 342
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　-2　　　　 963
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース