Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月17日は、「ランニングパワー」や「トレーニング準備」、「HRVステータス」などの測定機能を備えた、GARMIN（ガーミン）の「GPSランニングウォッチ Forerunner 965」がお得に登場しています。

GARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 965 Black 【日本正規品】 66,920円 （13%オフ） Amazonで見る PR PR

高精度なトレーニング計測とナビ機能が進化！ GARMINのランニングウォッチ「Forerunner 965」が13%オフに！

GARMIN（ガーミン）の「GPSランニングウォッチ Forerunner 965」は、1.4インチの色鮮やかなAMOLEDディスプレイと高性能なトレーニングサポート機能を搭載したハイエンドモデル。現在、Amazonでは13％オフで販売中です！

「ランニングパワー」や「トレーニング準備」、「HRVステータス」などの測定機能を備え、トレーニングの進行や身体の状態を詳細に可視化。GNSSマルチバンド対応の高精度な位置情報取得や、レースウィジェット／モーニングレポートなど、日々のランに役立つ分析が可能です。

加えて、プリインストール地図によるナビゲーションも魅力の一つ。22mmバンドとチタンベゼルでデザインも洗練され、軽量ながら高級感を備えています。

長時間バッテリーとSuica対応、日常使いとしても大活躍

バッテリーの持続時間はスマートウォッチモードで約23日間、GPSモードで約31時間、GNSSマルチバンドモードで約8.5時間と、アウトドアや遠征にも安心のロングライフ設計。SatIQ機能によりGPS精度とバッテリー効率の最適化も自動で行われます。

Suica対応で、ランニング時の買い物がスムーズなのも便利。インターバルプロフィールではウォーキングとランの切り替えを自動検知し、それぞれのデータを細かく確認できます。トレーニングだけでなく、健康管理・移動・支払いまで日常生活を支えてくれる一本ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月17日15現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

