Photo:吉嗣裕馬

Tシャツみたいなバックパック。

シンプルなデザインに、重量540gという軽量性で、紙資料程度の荷物なら背負っているのを忘れてしまいます。

なかなかない、原色ながら少しくすんだカラーも落ち着きがあって、デニムやショーツなどと合わせれば大人のカジュアルスタイルを底上げしてくれそう。

実はこれ、韓国発のアウトドアブランドOverLabのバックパック。 昨今アウトドアやファッション界隈で注目されている韓国モノなんです。

Photo:吉嗣裕馬

日本人にはない感性で、ベーシックながらも、どこか新鮮味があるデザインは、コンサバ＆新モノ好きの日本人にうまくハマっているように思えます。

もちろん、目の肥えた我々日本人が納得するクオリティも備えていますしね。

廃棄されるパラグライダーをスタイリッシュなバックパックに

しかもこのブランド、アップサイクルを謳っていて、使われなくなったアウトドア用品に新たな価値を持たせて生まれ変わらせるという、なんとも今っぽい素敵なテーマを掲げています。

Photo:吉嗣裕馬

消費者、供給者、提供者が三位一体となって持続可能な循環を生み出し、アウトドア活動がもたらす環境への負荷に対する解決策を提案しているのです。

こちらのバックパックlarge backpack（1万9,800円）は、安全上の理由から廃棄されたパラグライダーを回収、分解、洗浄、縫製の工程を経て制作されたモノで、メイン素材にはキャノピー（ナイロン）を使用。

風を受けて人を浮遊させるパラグライダーのもっとも大事な素材なので、耐久性と軽量性に優れているのはいわずもがな。

Photo:吉嗣裕馬

ジッパープルも同じく、パラグライダーのキャノピーと操縦者の座席を繋ぐラインをアップサイクル。

華奢に見えますが、その強度は抜群です。そして、もうひとついいなと思ったポイントは、アップサイクルゆえ、回収した生地やパーツによって、ふたつとないカラーが楽しめること（ちなみにジッパープルのカラーは選べません）。

微妙な差でしかないのですが、先述の少しくすんだカラーはこういった背景があって表現されていると思うと、愛着もひとしおです。

Photo:吉嗣裕馬

都市生活者に最適な気の利いた機能性

もちろん機能性も抜かりなし。

17インチまでのノートPCを収納できるスリーブポケット付きのメイン気室は、H51×W33×D10cm（本体サイズ）と、容量があるので、あらゆるものをほいほい詰め込めます。

また前面の縦型ポケットは大きく開閉できるロングジッパーで、小物の出し入れがしやすい上、こぼれ落ちるのを防止する仕切りつき。

こういった細かいディテールがそそりますよね。

Photo:吉嗣裕馬

深さ17cm程度のサイドメッシュポケットは、タンブラーや折り畳み傘をしっかりホールドしてくれるサイズ感。

荷物が重くても心強い2重のショルダーストラップは強度を高めながら、微細な調整も可能にしてくれるし、カラダに固定してアクティブに使えるウエストストラップは、隠すこともできるので、街ではシンプルにさらっと背負えます。

Photo:吉嗣裕馬

アウトドア好きはもちろん、感度の高い都市生活者にもオススメなバックパック、大自然も大都会も軽快に過ごしてみてはいかがですか？