元宝塚娘役・真衣ひなの、結婚を発表「『隣で笑っていてほしいです』そう言ってくれた人と人生を歩きはじめました」
元宝塚歌劇団・星組娘役で俳優の真衣ひなのが、17日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。
【写真あり】夫との2ショットも…元宝塚娘役・真衣ひなの、結婚を発表
真衣は、夫との2ショットや、バルーン、2ショットの似顔絵が書かれたオリジナルの婚姻届けなどの写真を投稿。「新しい章が、静かに始まりました」と書き出し、「『隣で笑っていてほしいです』そう言ってくれた人と人生を歩きはじめました」とし、「特別な始まりというよりは何気ない、穏やかな日常の延長線上に少し前に入籍いたしました」と報告した。
また、真衣は周囲の人々、ファンへの感謝をつづりながら「退団を機に始めたこのInstagramは、私の人生のひとこまを綴る日記帳のような場所。読者でいてくださる画面越しのあなたの存在がいつもそっと背中を押してくれます。どうか、これからも変わらずあたたかく見守っていただけたら嬉しく思います」と結んだ。
■報告全文
新しい章が、静かに始まりました
「隣で笑っていてほしいです」
そう言ってくれた人と人生を歩きはじめました。
多くを望まれることも
変わることを求められることもなく
ありのまま、私らしくいることを
何よりも喜んでもらえる生き心地のよさは
じんわりと、人生になめらかに溶け込んで、
気付けば同じ明日を描くことが
とても自然なことになっていました。
特別な始まりというよりは
何気ない、穏やかな日常の延長線上に
少し前に入籍いたしました。
十代の頃から芸の道に進み、
沢山のご縁と応援に支えられて今の私があります。
本当に、ありがとうございます。
どのようなタイミングでお伝えするのが良いか
ゆっくり考えながら過ごしているうちに時が経ってしまい
その間に直接お伝えできた方もいれば、
この投稿で知っていただいた方も
いらっしゃるかと思いますが
どなたにも感謝の気持ちに変わりはありません。
退団を機に始めたこのInstagramは、
私の人生のひとこまを綴る日記帳のような場所。
読者でいてくださる画面越しのあなたの存在が
いつもそっと背中を押してくれます。
どうか、これからも変わらず
あたたかく見守っていただけたら嬉しく思います
真衣ひなの
#プロポーズ #婚約 #入籍 #オリジナル婚姻届
#ウェディングフォト #宝塚og #真衣ひなの
