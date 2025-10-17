10月16日、都内でおこなわれた花王「ファブリックケア新製品発表会」に真っ赤なドレスで現れたのは、産休明けの石原さとみ。2025年5月に第2子を出産後、初めての公の場への出席だった。

「デコルテをしっかり出したドレス姿で、『緊張してうまく寝られなくて。そういうときほどなぜか、うちの子が夜泣きをして。もうなんか……どうやったら寝てくれるんだろう、明日、大切なのにって』と、子育ての苦労を語りました。17日には『めざましテレビ』（フジテレビ系）にVTRインタビューで出演し、2人の子について『お昼寝の時間がかぶるときが奇跡的にあるんですよ』『同じタイミングで自分も寝られたら、昼に寝られたと思って、おぉー奇跡だ! って』と笑顔で話し、しっかり“お母さん”をやっていることが伝わってきました」（芸能担当記者）

16日には、NHKでレギュラーを務める『あしたが変わるトリセツショー』にも復帰。産休前と変わらぬ笑顔とテンションで、番組を盛り上げた。

「石原さんは2020年、会社員の一般男性との結婚を発表。2022年に第1子をもうけました。今回、第2子を出産して、約5カ月で復帰したことになります。印象はいつも変わりませんが、もう38歳のアラフォーなんです。さらに2人の子のお母さんですから、コンディションのキープだけでもたいへんなはず。その苦労を微塵も見せない事に驚きが集まっています」（同前）

Xでも、変わらぬ様子に称賛が集まっていた。

《ひさしぶりに見た石原さとみが可愛すぎてビビったわ》

《TVに石原さとみに似てる若いコが出てるなあと思ったら石原さとみでした》

《石原さとみ復帰する度に可愛さ増し増しになるのなぜ…》

若さが健在であることを示したようだ。

「1年単位で休むと忘れられがちになりますから、5カ月の休業はちょうどよかったのでしょう。Xでは、出産して5カ月くらいがいちばん産後の変化が現れる、と悩む女性から、信じられないという声もあがっています」（前出・芸能記者）

ここからさらなる“無双”を見せつけるかもしれない。