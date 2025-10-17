日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の強化委員長を新たに務める伊藤拓摩氏（４３）が１７日、都内で行われた就任会見に出席し、「身が引き締まる思い。みなさんの熱い想いを引き継いで、この仕事を全うしたい。短期的な目標は、５人制、３人制、男女、全てのカテゴリーで２８年ロサンゼルス五輪に出場すること。そのためにも最高の一体感をＪＢＡとして作り出すかがキーになる。最強のチーム、最強の一体感を作りたい」と所信表明した。任期は２年。

現在はＢリーグ長崎ヴェルカ代表取締役社長・ＧＭも務めており、兼務することになる。打診当初は業務量増加の不安もあったが、島田慎二ＢリーグチェアマンがＪＢＡ会長に就任することが後押しになった。直接の連絡も交わし、「会長が兼任だと断れない。やっていくしかない」と覚悟を決めたという。

今季の日本代表活動ではアジア杯が行われ、女子は銀メダルを獲得したが、男子はベスト８に届かず。パリ五輪でかなわなかった五輪１勝を見据える上で厳しい結果に終わった。

男子は１１月に２０２７年ワールドカップアジア１次予選予選と台湾戦が行われる。２０２８年ロサンゼルス五輪の出場権にも関わる重要な大会だ。八村塁（レーカーズ）、河村勇輝（ブルズ）の海外勢招集について、伊藤強化委員長は「コントロールできない部分がある」と受け止めつつ、「トム（・ホーバス）ヘッドコーチとも話しをして、１１月は大事になる。絶対に勝ちたい雰囲気をチームとして作っていくかが大切」と気を引き締めた。