「青二プロダクション」は17日、所属声優で「ウマ娘 プリティーダービー」のタマモクロス役などで知られる大空直美が、細菌性の扁桃炎の疑いで入院をすることを公式HPで発表した。

以下、公式HP発表全文

大空直美 体調不良によるイベント出演見合わせのご報告とお詫び

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

弊社所属の大空直美につきまして、体調不良のため医療機関を受診した結果、細菌性の扁桃炎の疑いがあり、入院による検査および治療が必要との診断を受けました。

これに伴い、医師の指導のもと、2025年10月19日（日）に出演を予定しておりました「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 秋公演」への出演を見合わせることとなりました。

出演を楽しみにしてくださっていた皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2025年10月17日

株式会社青二プロダクション