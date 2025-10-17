元乃木坂46伊藤かりん「Dハロに向けて」個性派新ヘア披露「似合うのすごい」「雰囲気変わる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】元乃木坂46の伊藤かりんが10月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを披露し、反響が寄せられている。
【写真】元乃木坂46メンバー「別人みたい」と話題の大胆新ヘア
◆伊藤かりん「Dハロに向けて」個性派新ヘア披露
伊藤は「Dハロに向けてオレンジヘアー」とつづり、美容院を訪れた際の動画を公開。「ハロウィン仮装に向けてオレンジにします」と淡い金髪からパキッとしたカラーのオレンジにイメージチェンジした様子を披露し、「過去一、個性派カラーしちゃった」「ハロウィン仮装楽しみ」としている。
◆伊藤かりんの新ヘアに反響
この投稿には「雰囲気変わる」「別人みたい」「派手髪も似合うのすごい」「仮装姿楽しみ」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
