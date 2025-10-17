大人に似合う“この色”！【ROPÉ PICNIC】40・50代のキレイ見え♡「ワイン色アイテム」

40・50代のキレイめコーデを彩るのにぴったりなカラーのひとつがワイン色。秋冬らしさとレディの色気が同居した華やかな色が、今シーズンはトレンドカラーとしても注目を集めています。そこで今回は、ミドル世代に似合いやすいワイン色アイテムを【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】からピックアップ。大人コーデをエレガントに格上げしつつ、旬度も高めてくれそうなトップスや小物は大人女性必見です。

ワイン色がコーデを女性らしく彩るニットトップス

【ROPÉ PICNIC】「マシュマロ袖パールドルマン」\5,489（税込）

赤みの強いワイン色が、顔まわりを華やかに色付けしてくれそうなニットトップス。袖口にパール調のモチーフがあしらわれており、コーデに品のある女性らしさを演出します。腕のラインを曖昧にするドルマンスリーブや、首元が詰まって見えにくいボートネックなど、ミドル世代の華奢見えを手助けするディテールも嬉しいポイントです。

美シルエットのフレアスカートは秋冬のシックな主役に

【ROPÉ PICNIC】「フィブリルマーメイドフレアスカート」\6,490（税込）

マットな質感と落ち感の美しさにこだわったフレアスカートは、大人コーデの秋冬の主役にぴったり。コンパクトな腰まわりから裾にかけて広がる美しいラインとドレープ感のある風合いによって、一点投入で優雅でエレガントな装いに格上げしてくれそうです。ブラウンに近いこっくりとしたワイン色なら、面積が大きいアイテムでも落ち着いた雰囲気をキープしやすいはず。

プラスワンで感度を高める都会的なショルダーバッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG バーチカルラインワイドショルダーバッグ」\5,995（税込）

マットなレザー調素材に映えるメタルパーツがクラス感を高めるショルダーバッグ。横長のフォルムは都会的な印象があり、サッと肩がけするだけでコーデをスタイリッシュかつキレイめに寄せられそう。ブラウンをほんのり赤く染めたようなワイン色はカラーバッグ初心者も挑戦しやすく、ワンポイントで感度の高さをアピールできそうです。

ショート丈が新鮮なブーツをささやかな差し色に

【ROPÉ PICNIC】「ラインリフトショートブーツ」\6,589（税込）

くるぶしを隠す絶妙な高さと太めの筒のバランスが新鮮さを感じさせるショートブーツ。4.5cmの控えめなヒールや丸みを帯びたスクエアトゥの上品なシルエットが、ミドル世代のコーデを足元からレディライクにまとめてくれそうな一足です。ブラックともブラウンとも異なる絶妙なワイン色がちょっとした差し色として重宝しそう！

writer：かんだちほ