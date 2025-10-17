お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、悩みごとがあるとき「誰かに相談派」か「自分で解決派」かどちらかを調査した。

相談する？イメージ（※生成AIで作成）

「ものにもよるけど、相談するほど悩んだことはない」と答えたのは、花妃。そもそも相談する悩みがあまりないとして、「自分で解決派」を選んだ。

とんずは、「（周りに）相談して、『たくさん意見ありがとうございます』『検討させてもらいます』で、自分で解決やな」とのこと。最終的な判断は自分でするものの、「誰かに相談派」の様子。

その理由を「人生において“人の意見で軽々解決”みたいなことが多かったから、人の意見は聞いたほうがいいと思っている」と話すが、一方で、「人に相談されて、全然適用されへんということがとても多いやん。特に、恋愛相談」ともコメント。「相談の種類によっては相談しても意味がない」という本音も明かした。

花妃も同じ考えのようで、「私はもうAIみたいなもんやから、『いいんちゃう』『それがいいと思う』とかしか言わん」そうで、恋愛相談はあまり真面目に取り合わないようにしているという。

これに対して、とんずから「その回答が味気ないから大学時代に恋バナをまったくされへんようなったんやろ」とツッコまれると、「ほんで、友達がいなくなった」と自らオチをつけていた。

アンケート結果は、59票の回答があり、「誰かに相談派」が32パーセント、「自分で解決派」が68パーセントで、「自分で解決派」を選んだ人が多数となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

誰かに相談する派からは、一旦は誰かに相談するものの最終的に決めるのは自分だと考えている人が多くみられた。



「誰かに相談に一票。でも正確にいうと、有識者に相談したあとに自分で決めます。最初から最後まで自分で考えてもいいけど、やはり有識者からの意見を聞くと近道が見つかったり、すんなりとことが運んだりすることが多々あります。ちなみに、仕事は相談必須！」



「悩み相談をして選択肢が増えて、優柔不断でさらに決められなくなって結局自分が思ってたところに戻ってくるオチ」



「相談して頭を整理するから、絶対誰かに話す！」

一方、自分で解決派からは、「弱みを見せたくない」「迷惑だと思われそう」というネガティブな考えが寄せられた。

「誰かに相談して解決策を教えてもらうと、それを実行しなかったときに気まずくなりそうだから」



「自分で解決派です。基本的に人を信用していないのと、人に弱みを見せたくないので」



「自分の話なんか、迷惑でしかないと思うので」



「人に相談するのが苦手。結局は自分で判断しないと言い訳しちゃうし」



「どちらかというと自分で解決。ほぼ自分で答えを決めてから、誰かに賛同してもらう！」

あまりのネガティブなメッセージの多さに、2人は「そんなことないよ！ （番組放送日の）今日は祝日やぞ！ 寝ろし！」と深く考えず気楽に、と励ましていた。

ほかに、「自分で解決派ですが、娘達が大きくなって相談することも増えましたね。昔は自分で解決、いまは相談ですね」という、歳を重ねるとともに考え方が変わったという意見も届き、とんずは「素晴らしいね。正解を出してもうたな」と柔軟な思考に感心していた。

お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）

※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年9月23日放送回より