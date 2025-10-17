元気いっぱいに遊びまわる子猫ちゃんも、飼い主さんの膝の上に乗ると…。あまりにも可愛すぎる姿に胸キュンすると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.6万再生を突破。800件を超える高評価を集めました。

【動画：しょんぼりとした様子の赤ちゃん猫を『膝の上』に乗せてみたら…】

くつろぐ大家族猫

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に登場したのは、たくさんの猫ちゃんたち。飼い主さんの下では、パパ猫の「ココ」くん、ママ猫の「ミミ」ちゃん、その子どもの子猫ちゃんたちが暮らしています。

ある日、飼い主さんが猫ちゃんたちを見ると、団子状態で眠っていたそう。パパ猫のココくんの下に子猫ちゃんたちが集まって一緒に寝ており、ココくんも幸せそうな表情を浮かべていたといいます。

遊びたかったのかな？

その輪からは外れ、ママ猫のミミちゃんの下でくつろいでいる茶白の子猫ちゃんが、今回の主人公。ほとんどの猫ちゃんがくつろいでいる中、茶白ちゃんは元気に家の中を歩き回っており、猫の「プッカ」ちゃんと遊びたそうにしていたそうです。

ところが、茶白ちゃんが近づくと、プッカちゃんはどこかへ。すると、プッカちゃんが去っていった方向を寂しそうに見つめていたのだとか。一緒に遊んでもらえなくて、寂しかったのかもしれません。

その後も茶白ちゃんは、しょんぼりした表情を浮かべていたそう。遊べなかったのは可哀想ですが、儚げなキュルキュル瞳に思わず心を奪われてしまいました。

赤ちゃんすぎる尊い姿に胸キュン

寂しそうにしている茶白ちゃんを、飼い主さんは膝の上に乗せてあげることに。すると、まるで赤ちゃんみたいに甘えん坊な姿になってしまったのだとか。上目遣いで飼い主さんを見つめる姿からは、飼い主さんへの愛が伝わってきます。

そんな赤ちゃんみたいな姿を見せる茶白ちゃんに、飼い主さんも思わず胸キュンしたのだそう。大好きな飼い主さんの膝の上では赤ちゃんになってしまう、茶白の子猫ちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは、「可愛いですね～」「チビちゃん達 今日も可愛かったです」といったコメントが寄せられ、日本だけでなく、海外の方からも多数のコメントが集まっています。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、まだまだあどけない子猫ちゃんたちの様子や、子猫ちゃんたちを大切に育てるパパ・ママ猫の様子などが投稿されています。

ココくん、ミミちゃん、プッカちゃん、子猫ちゃんたち、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。