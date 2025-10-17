ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦、トライネンが魔球で打者圧倒

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦い、3-1で勝利。3連勝で、2年連続ワールドシリーズ進出に王手をかけた。この試合で貴重な働きを見せたのが、シーズン後半はリリーフ失敗も多かったブレイク・トライネン投手だ。ストライクゾーンを斜めに横切るような、打者お手上げの超変化にファンが驚きの声を上げている。

ドジャースは2点を奪い勝ち越した直後の7回、ベシアが先頭のダービンに二塁打を許した後の1死二塁でトライネンをマウンドに送り出した。コリンズを二飛に打ち取り、続くチョウリオには2球続けて外角低めにスイーパーを決めて空振りを奪い2ストライク。ここで足を痛めたチョウリオが退き、打席には左打者のパーキンス。こちらも徹底的なスイーパー攻めで空振り三振を奪った（記録はチョウリオの三振）。

右打者も左打者も、ストライクゾーンを斜めに横切っていくような落差のスイーパーにお手上げの様子。力なくバットが空を切る。米国で「ピッチング・ニンジャ」として知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏がこのボールを「ブレイク・トライネン、エグいスイーパーだ」としてXに動画で紹介すると、米国のファンから驚きのコメントが相次いだ。

「これは球界で最もヤバい投球だ」

「もしかしたら彼が復活するかもしれない」

「本当の彼が復活して、WS優勝に導くなら、神を信じるよ」

「スイングを誘発するのに十分な時間、ゾーンに留まっている」

37歳のトライネンは今季、レギュラーシーズン32試合に投げ2勝7敗、防御率5.40。特に9月は1勝5敗、防御率9.64という惨状だった。このまま復活と行くだろうか。



（THE ANSWER編集部）