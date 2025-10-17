個人や他クラブのエンブレム使用した投稿も確認

J2のジェフユナイテッド市原・千葉が10月17日、SNS上でクラブや関係者に対する誹謗中傷や脅迫などの投稿が確認されていることを受け、公式サイトで声明を発表した。

クラブによると、悪質な投稿の中には個人や他クラブのエンブレムを使用したものも含まれており、「サッカーファミリーを傷つけるものとして、クラブとして決して看過することはできない」と厳しい姿勢を示した。

また、既に当該クラブと連携し、所轄警察署と相談のうえで対応を進めていると明かし、問題解決に向けた取り組みを継続していくとしている。

声明の最後では「応援してくださる皆さまと一体感をもって、リーグ終盤戦を全力で戦い抜き、J1昇格という目標の実現を目指してまいります」と締めくくられ、ファン・サポーターに理解と協力を求めた。

千葉の声明は以下のとおり。

「平素よりジェフユナイテッド市原・千葉へのご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、当クラブに対して、個人や他クラブのエンブレム等を使用した誹謗中傷や脅迫などの悪質な行為が確認されております。これらの行為は極めて悪質であり、サッカーファミリーを傷つけるものとして、クラブとして決して看過することはできません。

同様の投稿につきましては、すでに当該クラブと連携のうえ、所轄警察署と相談・対応を進めております。ファン・サポーターの皆さまならびに関係者の皆さまにはご心配をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。応援してくださる皆さまと一体感をもって、リーグ終盤戦を全力で戦い抜き、J1昇格という目標の実現を目指してまいります」（FOOTBALL ZONE編集部）