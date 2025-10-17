福岡県福津市の宮地嶽（みやじだけ）神社で期間限定で見られる絶景「光の道」。17日に見られるかもしれないということで多くの人が集まりました。

■小川ひとみアナウンサー

「午前1時すぎです。光の道を一目見ようと、すでに長い列ができています。」



宮地嶽神社の一角には、「光の道」を見るため、午後2時から配られる観覧席の整理券を求めて、多くの人が行列をつくっていました。





「光の道」とは、毎年2月と10月に、宮地嶽神社から海に向かって伸びた参道を夕日が一直線に照らす幻想的な光景のことです。行列の先頭に並んでいた男性は、山口県から今回初めて訪れたといいます。■先頭に並んでいた人「並んだのは午前9時ぐらいかな。上手に撮れればいいかな。」「光の道」を見るために海外から訪れたという人もいました。■台湾から訪れた人「一番は夕日の祭りを見たいです。あしたとあさっては曇り、雨。きょうしかない。」

また、この期間だけの特別なものもあります。



■訪れた人

「光の道限定の御朱印。御利益ありそうです。」



10月1日からは「光の道」に合わせた限定の御朱印が登場しています。この特別記念御朱印は、白と金の2種類、それぞれ1500円です。また、期間中以外にも入手できる「光の道」のお守りや絵馬も人気だということです。

■森洸アナウンサー

「まもなく日没の時刻となります。今、どのような状況なのでしょうか。中継です。小川さん。」



■小川アナウンサー

福岡県福津市にある宮地嶽神社、午後5時半すぎです。平日ですが、多くの人でにぎわっています。年に2回、春と秋の限られた期間しか見られない特別な絶景「光の道」。現在はどうなっているかというと、雲がかかっていて夕日が隠れてしまっています。

■松井礼明アナウンサー

「完全に沈みきるまでに雲がなくなれば見られそうですが、どうでしょうか。」



■小川アナウンサー

日没までにはもう少し時間があるので期待したいですね。「光の道」が見られる条件は「気温が低く、風がある時」ということです。



日中は日差しが強く暑かったのですが、夕方にかけて涼しくなってきました。神職の方の話では、18日と19日が「光の道」のベストなタイミングだということで、天候がよければきれいに見られるのではないかと話していました。



奇跡の絶景を見られたら幸運だといわれています。宮地嶽神社では22日まで観覧席を設置しています。以上、中継でした。



