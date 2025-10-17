「光の道」春と秋の年に2回の奇跡の絶景 ことしは現れた？ 福岡・宮地嶽神社
福岡県福津市の宮地嶽（みやじだけ）神社で期間限定で見られる絶景「光の道」。17日に見られるかもしれないということで多くの人が集まりました。
■小川ひとみアナウンサー
「午前1時すぎです。光の道を一目見ようと、すでに長い列ができています。」
宮地嶽神社の一角には、「光の道」を見るため、午後2時から配られる観覧席の整理券を求めて、多くの人が行列をつくっていました。
行列の先頭に並んでいた男性は、山口県から今回初めて訪れたといいます。
■先頭に並んでいた人
「並んだのは午前9時ぐらいかな。上手に撮れればいいかな。」
「光の道」を見るために海外から訪れたという人もいました。
■台湾から訪れた人
「一番は夕日の祭りを見たいです。あしたとあさっては曇り、雨。きょうしかない。」
また、この期間だけの特別なものもあります。
■訪れた人
「光の道限定の御朱印。御利益ありそうです。」
10月1日からは「光の道」に合わせた限定の御朱印が登場しています。この特別記念御朱印は、白と金の2種類、それぞれ1500円です。また、期間中以外にも入手できる「光の道」のお守りや絵馬も人気だということです。
■森洸アナウンサー
「まもなく日没の時刻となります。今、どのような状況なのでしょうか。中継です。小川さん。」
■小川アナウンサー
福岡県福津市にある宮地嶽神社、午後5時半すぎです。平日ですが、多くの人でにぎわっています。年に2回、春と秋の限られた期間しか見られない特別な絶景「光の道」。現在はどうなっているかというと、雲がかかっていて夕日が隠れてしまっています。
■松井礼明アナウンサー
「完全に沈みきるまでに雲がなくなれば見られそうですが、どうでしょうか。」
■小川アナウンサー
日没までにはもう少し時間があるので期待したいですね。「光の道」が見られる条件は「気温が低く、風がある時」ということです。
日中は日差しが強く暑かったのですが、夕方にかけて涼しくなってきました。神職の方の話では、18日と19日が「光の道」のベストなタイミングだということで、天候がよければきれいに見られるのではないかと話していました。
奇跡の絶景を見られたら幸運だといわれています。宮地嶽神社では22日まで観覧席を設置しています。以上、中継でした。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月17日午後5時半すぎ放送