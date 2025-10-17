エルフ荒川、別人級の激変にファンも仰天「素材がいいんですね」「スタイル良すぎやし美脚すぎる」
お笑いコンビ「エルフ」の荒川が、17日までにインスタグラムを更新。新しい髪型で別人級に激変した姿に反響が集まっている。
荒川は16日に放送された『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の「前髪ぱっつんチェンジ」企画に出演。トレードマークの金髪から一変、ぱっつん前髪のピンクヘアになって別人のような変貌を遂げた。
放送後にはインスタグラムを更新し「半端なギャルじゃいられない」とコメント。かわいくデコった激変ショットを多数公開している。
この投稿にコメント欄では「素材がいいんですね」「たまらん可愛いすぎるしスタイル良すぎやし美脚すぎる」「可愛すぎるピンク似合うお姫様だ」「荒川さんって本当に美しいです」など絶賛の声が相次いだ。
■エルフ荒川
1996年8月30日生まれ。大阪府出身。高校卒業後、大阪NSCに入学。2016年に相方・はるとお笑いコンビ「エルフ」を結成。2022年4月に活動拠点を大阪から東京へ移すと、同年開催の『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）の決勝進出を果たした。
