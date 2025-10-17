『ヒプノシスマイク』Bad Ass Templeファンミーティング映像公開 葉山翔太、榊原優希、竹内栄治が出演
ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」がサービス開始から5周年を迎えることを記念し、11月12日に会員限定で発売される『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ディビジョン・ファンミーティング Bad Ass Temple』Blu-rayのダイジェスト映像が17日、ヒプノシスマイク公式YouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】公開された『ヒプノシスマイク』Bad Ass Templeファンミーティング映像
今回公開された映像では、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の声優キャスト、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治による、昨年発売されたディビジョン別CD『. Bad Ass Temple』に収録されている新曲が初披露となったミニライブや定番楽曲のパフォーマンス、ファンミーティングならではのスペシャルトークやゲームコーナーの様子をダイジェストで楽しむことができる。
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ディビジョン・ファンミーティング』は、昨年6月より7ヶ月連続でディビジョン別CDがリリースされたことを記念し、ディビジョンごとに開催されたヒプノシスマイクとしては“初”のファンミーティングで、全国各地で開催されたことでも話題となった。
また、ヒプノシスマイクは8周年を記念して、現在、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプムビ）をリバイバル上映中。本作は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている、劇場映画として日本初のインタラクティブ映画。動員数は100万人を突破し、興行収入も25億円を超えるなど、さらなる飛躍を続けている。
