『一式さんは恋を知りたい。』アニメ化決定 原作者「最高のスタッフの皆様」
漫画『一式さんは恋を知りたい。』がテレビアニメ化されることが決定した。
【画像】デカすぎるだろ…『一式さんは恋を知りたい。』イラスト
本作は、齢17にして警部になった、堅物で恋を知らないエリート警官の一式リンナと、やさしいけどもおっちょこちょいのへっぽこ探偵六反田メイシの、恋の初心者同士が疑似カップルになり、恋を知っていくラブコメディ。
■原作・あららぎあゆねコメント
なんとこの度『一式さんは恋を知りたい。』のアニメ化が決定致しました！未だに夢心地の幸せさです。動いて喋って…イチャイチャ糖度1000％のあれやこれやが…！？夢！？
夢かと思いましたが、こうしてコメントを書いている今ようやく現実なんだなと実感しております。
日々、アニメ関連の資料等を見せていただいているのですが、どれも本当に素敵で…
キャラクターたちが最高のスタッフの皆様の手で命を吹き込まれていく様子に、毎回感動しています。本当にお楽しみに！！
皆様の応援のお陰でキャラクター達がアニメ化という最高の舞台に立つことができました。本当にありがとうございます！引き続き原作もアニメも！応援よろしくお願いします〜！！やった〜！
