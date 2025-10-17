きょうは全国的に久しぶりの秋晴れとなり、東京都心では4日ぶりに25℃以上の夏日となりました。秋晴れは長続きせず、週末は曇りや雨の所が多くなりそうです。あす18日（土）は西から低気圧や前線が近づいてきて、あさって19日（日）にかけて日本付近を通過する予想です。この雨を境に、季節が一気に進むでしょう。北日本を中心に上空には寒気が流れ込み、北海道では19日（日）に初雪となる所がありそうです。峠道は雪が積もってくるかもしれませんので、冬用タイヤの準備をお願いします。東日本・西日本も、雨を境に暖かい南風が冷たい北風に変わり、19日（日）は朝よりも夜の方が冷える所が多いでしょう。

■あす18日（土）全国天気

北海道は朝から雨で、午後は東北〜九州も日本海側から次第に雨が降り出す見通しです。夜は四国や東海、関東も雨が降り出すでしょう。東北や北陸、近畿では局地的に雨が強まりそうです。

■18日（土）予想最低気温

北日本では一桁の冷え込みとなる所があるでしょう。東日本は15℃前後、西日本は20℃前後の所が多く、那覇は27℃の予想です。

■18日（土）予想最高気温

南風の影響も加わって、東北南部から九州にかけては25℃以上の夏日となる予想です。鹿児島は30℃と真夏日になるでしょう。昼間は薄着で過ごせそうです。

【あす18日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路 ：15℃

青森 ：19℃ 盛岡 ：20℃

仙台 ：25℃ 新潟 ：26℃

長野 ：26℃ 金沢 ：28℃

名古屋：26℃ 東京 ：25℃

大阪 ：29℃ 岡山 ：28℃

広島 ：28℃ 松江 ：29℃

高知 ：30℃ 福岡 ：29℃

鹿児島：30℃ 那覇 ：32℃